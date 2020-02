AdSP Civitavecchia: Di Majo, incontro al MISE passo avanti per superare crisi da calo importazione carbone per centrale Enel

(FERPRESS) – Civitavecchia, 24 FEB – “Durante l’incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico sulla phase out dal carbone, ho rappresentato l’esigenza che la riconversione a gas della centrale dell’ENEL venga accompagnata da interventi ed azioni concrete tra le quali ho evidenziato innanzitutto la necessità, per Civitavecchia, di usufruire del “Fondo nazionale per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” (di cui si attende il decreto attuativo) e dell’istituendo Fondo europeo “Just transition fund” (volto anche a favorire nuove opportunità economiche nelle aree in cui è prevista la transizione delle centrali a carbone verso forme di generazione energetica meno impattanti), al fine così di alleviare gli impatti socio-economici derivanti da tale transizione a gas”, ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo.

Pubblicato da COM il: 24/2/2020 h 09:08 - Riproduzione riservata