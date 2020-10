AdSP Civitavecchia: al via Corso per Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche

(FERPRESS) – Civitavecchia, 19 OTT – L’ITS Fondazione G. Caboto insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e all’Escola Europea – Intermodal Transport, con sede a Barcellona e Civitavecchia, hanno annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa, di aver stipulato un protocollo d’intesa per l’avvio della prima edizione del Corso per Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche presso la sede dell’AdSP di Civitavecchia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/10/2020 h 11:46 - Riproduzione riservata