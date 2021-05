AdSP Civitavecchia: al via attività in presenza del Corso Tecnico Superiore “Gestione di logistica integrata e processi di spedizione”

(FERPRESS) – Civitavecchia, 11 MAG – Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, a sei mesi dall’inizio del Corso Tecnico Superiore “Gestione della logistica integrata e dei processi di spedizione” i 28 allievi possono per la prima volta frequentare le lezioni in presenza, nella nuova aula formativa, allestita a Civitavecchia presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

