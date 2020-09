AdSP del Mar Ionio: oggi un incontro tra Sindacati e la San Cataldo Container Terminal SpA

(FERPRESS) – Taranto, 18 SET – Questa mattina si è tenuto presso l’AdSP del Mar Ionio un incontro tra le OO.SS e la San Cataldo Container Terminal SpA finalizzato a chiarire alcuni aspetti emersi durante l’ultima riunione relativa

alle relazioni industriali tra sindacati e azienda.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it