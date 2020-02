AdSP Adriatico settentrionale: progetto Crouise 2030 presentato a platea mondiale di operatori croceristici

(FERPRESS) – Venezia, 20 FEB – Individuare il bilanciamento corretto tra sviluppo e conservazione in una relazione sostenibile con il territorio, incrociare la crescita economica e i fragili equilibri ambientali, riunire i maggiori porti crocieristici europei per discutere del futuro sostenibile del settore. Questi gli obiettivi che hanno alimentato l’azione del porto di Venezia a partire dall’estate 2019 e che ha portato alla costituzione del gruppo di lavoro Cruise 2030, cui hanno aderito i porti di Bergen, Cannes, Dubrovnik, Malaga, Marsiglia e Palma.

