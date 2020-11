AdSP Adriatico settentrionale: intesa con Agenzia Dogane per digitalizzare processi doganali nei porti di Venezia e Chioggia

(FERPRESS) – Venezia, 10 NOV – Il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), Marcello Minenna, e il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, Pino Musolino, hanno siglato, nei giorni scorsi, il Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Tavolo Tecnico Permanente, quale strumento organizzativo finalizzato a incrementare il confronto tra le due istituzioni e favorire l’innovazione nel sistema marittimo.

