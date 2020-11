AdSP Adriatico meridionale: il progetto Themis prosegue con corsi formazione per operatori portuali pugliesi

(FERPRESS) – Bari, 20 NOV – Nonostante l’emergenza Covid sia ancora quanto mai attuale, il progetto Themis va avanti rappresentando un momento di fiducia verso il futuro e, più concretamente, una occasione di rilancio dell’economia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it