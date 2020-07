AdSP Adriatico meridionale e Comune Bari candidano progetti per riconnettere la città al porto

(FERPRESS) – Bari, 17 LUG – Il Comune di Bari e l’Autorità di sistema Portuale MAM (Adsp MAM), dopo un intenso lavoro sviluppato in questi mesi, hanno candidato alla misura di finanziamento PAC (Piano di Azione e Coesione), complementare al PON “Infrastrutturee Reti” 2014 – 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, una serie di progetti per la digitalizzazione della logistica, il recupero del lungomare Imperatore Augusto nel tratto di connessione tra la città vecchia e il porto e il miglioramento della sostenibilità ambientale della zona.

