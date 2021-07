AdSP Adriatico centro settentrionale: coordinerà Progetto “ACCESS2NAPA” su accessibilità porti ed elettrificazione banchine

(FERPRESS) – Ravenna, 27 LUG – Il 15 luglio, durante la riunione del Comitato CEF (Connecting Europe Facility). è stato formalmente ammesso al finanziamento europeo il Progetto “ACCESS2NAPA”, proposto nel marzo scorso alla Commissione Europea dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, in qualità di Coordinatore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it