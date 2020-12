AdSP Adriatico centrale: approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2021

(FERPRESS) – Ancona, 1 DIC – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha approvato ieri all’unanimità, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo 2021 su cui aveva già espresso parere positivo l’Organismo di partenariato della risorsa mare il 27 novembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it