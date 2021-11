AdR: inaugurata la nuova Sala APOC “Airport Operations Center” per gestione efficace operazioni aeroportuali

(FERPRESS) – Fiumicino, 24 NOV – Da oggi è operativa la nuova Sala APOC – AirPort Operations Center, dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Durante l’inaugurazione, l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone e il Chief Aviation Officer Ivan Bassato, hanno illustrato gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione di quest’infrastruttura, progettata a partire dal 2016 nell’ambito dei progetti europei SESAR sulla gestione del traffico aereo del Cielo Unico Europeo, come un esempio d’innovazione tecnologica, destinata a rivoluzionare l’approccio delle operations aeroportuali.

