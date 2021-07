ADR: Fiumicino raggiunge il massimo gradimento tra i passeggeri secondo le rilevazioni di Airports Council International

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – Nuovo record storico per lo scalo di Fiumicino nel gradimento dei passeggeri. Secondo le più recenti rilevazioni effettuate da Airports Council International – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente la qualità percepita in oltre 200 aeroporti in tutto il mondo – nel secondo trimestre del 2021 il “Leonardo da Vinci” ha registrato un nuovo primato assoluto, raggiungendo la valutazione di 4,65 su una scala che arriva a 5. Si tratta del miglior trimestre di sempre che porta l’aeroporto di Fiumicino ad essere, per la prima volta, lo scalo dell’Unione Europea in assoluto con il più alto gradimento dei viaggiatori, superando tutti gli scali europei, da quelli minori con traffico annuale inferiore a 2 milioni di passeggeri ai grandi Hub internazionali con più di 40 milioni di passeggeri.

