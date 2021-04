ADR: firmata convenzione con Spallanzani per effettuare test molecolari e rapidi direttamente in aeroporto

(FERPRESS) – Roma, 1 APR – Nuova collaborazione strategica tra Aeroporti di Roma e l’Istituto Spallanzani nella lotta al contrasto del Covid-19. E’ stata sottoscritta una convenzione che prevede che dal prossimo 6 aprile i passeggeri dei voli Covid Tested e chiunque lo desideri, possano effettuare un test antigenico o molecolare in aeroporto a tariffe particolarmente contenute, sostituendo i presidi gestiti dal Servizio Sanitario Nazionale e senza gravare ulteriormente sulla collettività generale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it