ADR entra nel Global Compact delle Nazioni Unite la maggiore piattaforma internazionale sulla sostenibilità

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – ADR comunica il proprio ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite, la maggiore piattaforma internazionale sulla Sostenibilità. Si tratta di una nuova conferma del crescente impegno dell’azienda verso un modello di business responsabile. Una strategia che punta ad integrare la Sostenibilità in tutte le attività dell’azienda: dalla salvaguardia ambientale, alla formazione delle persone fino all’impegno per lo sviluppo locale.

