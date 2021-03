AdR: anche nel 2020 Fiumicino premiato come miglior aeroporto europeo per qualità dei servizi

(FERPRESS) – Fiumicino, 1 MAR – Per il quarto anno consecutivo, il “Leonardo da Vinci” riceve il riconoscimento di aeroporto europeo più apprezzato dai passeggeri. A renderlo noto è ACI (Airports Council International) – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualità percepita in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo – che ha assegnato allo scalo di Fiumicino il riconoscimento “Airport Service Quality Award” per l’anno 2020.

Il riconoscimento arriva in uno degli anni più difficili e impegnativi per il settore del trasporto aereo. In particolare, i viaggiatori del “Leonardo da Vinci” hanno apprezzato lo sforzo di Aeroporti di Roma nel garantire un servizio di qualità anche durante la pandemia da Covid-19.

L’hub romano ottiene questo premio con un punteggio di 4,47 su base annua rispetto ad un massimo di 5. Nel dettaglio, tra i servizi più apprezzati dai passeggeri del “Leonardo da Vinci” figurano la pulizia dei Terminal, la chiarezza delle informazioni al pubblico, la cortesia dello staff, il tempo di attesa ai controlli di sicurezza, le facilities in aeroporto.

“Il risultato raggiunto – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone – conferma nuovamente i livelli di servizio superiori offerti ai passeggeri del Leonardo da Vinci e si innesta perfettamente nella nostra strategia focalizzata sull’ eccellenza nella Qualità e nella Sicurezza, oltre che su Sostenibilità e Innovazione. Questo riconoscimento si aggiunge a tutti gli altri ottenuti recentemente e che fanno dello scalo di Fiumicino uno degli aeroporti più riconosciuti al mondo nel contrasto al Covid-19. Nonostante la gravità del contesto, ADR prosegue determinata nel suo percorso di qualità e risponde alle sfide della crisi epidemiologica con responsabilità e vitalità, come testimoniato dal ruolo svolto sul fronte vaccinale e dal lancio dei nuovi protocolli di viaggio sui voli Covid Tested internazionali, un sistema sicuro e innovativo per sostenere la ripresa del traffico aereo, strategico per il Paese”.

