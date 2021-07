ADR: a Fiumicino al via riconoscimento biometrico dei passeggeri in partenza con Delta Air Lines

(FERPRESS) – Fiumicino, 15 LUG – L’aeroporto di Fiumicino continua a puntare sulla tecnologia per la sicurezza e il comfort dei passeggeri. E’ partito oggi il nuovo sistema di accettazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l’identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il loro transito in aeroporto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it