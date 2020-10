Adler produrrà tessuti antibatterici per l’industria della mobilità. Accordo con l’israeliana Sonovia

(FERPRESS) – Roma, 30 OTT – Il Gruppo Adler – leader mondiale nella componentistica automotive, con un fatturato di 1.5 miliardi di euro e sede in Campania – e l’Israeliana Sonovia – specializzata nella produzione di tessuti antibatterici e antivirali high tech – hanno siglato ieri un accordo sull’utilizzo esclusivo della tecnologia antibatterica su tappetti e tessuti per interni per il settore della mobilità, dall’automotive, all’aerspazio, treni, pullman, autobus.

30/10/2020