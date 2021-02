Adif si aggiudica progetti per l’adeguamento dei cavalcavia e degli ingressi in galleria della Rete Ferroviaria d’Interesse Generale

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – Adif si è aggiudicata la stesura dei progetti per l’adeguamento dei cavalcavia e degli ingressi in galleria dell’intera Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG) – comprese le linee iberica, a scartamento normale e metrico – in cui si ritiene necessaria l’installazione di recinzioni per la successiva ubicazione del sistema Falling Objects Detection (DCO), nonché l’ispezione o l’inventario di detti elementi dell’infrastruttura.

L’appalto, della durata di 36 mesi, ha raggiunto un budget di aggiudicazione di 5.082.000 euro (IVA inclusa).

Il Lotto 1, che interessa le linee a nord, nordovest e nordest, è stato aggiudicato all’Unión Temporal de Empresas (UTE) composto da Ines Ingenieros Consultores e Inse Rail, per un importo di 2.541.000 euro (IVA inclusa). Quanto al Lotto 2, riferito alle direttrici sud, est e centro, è stato aggiudicato a LRA Infrastructures Consulting, per lo stesso importo.

Lo scopo dei sistemi Falling Object Detection è quello di evitare incidenti nel traffico ferroviario dovuti alla possibile invasione dello scartamento del binario da parte di corpi estranei.

Questo sistema è ritenuto necessario per migliorare il funzionamento delle linee, poiché permette di sapere in ogni momento e con affidabilità che il binario è libero da ostacoli nei punti in cui è installato.

I punti più critici in vista della possibilità di caduta di oggetti sulla strada sono le aperture delle gallerie, per la necessità di controllare eventuali frane, e i cavalcavia, per la possibilità di caduta di oggetti dal traffico stradale che li attraversa.

Questa azione contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 9, che ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di infrastrutture affidabili, sostenibili, resilienti e di qualità.

