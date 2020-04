Adif, Puertos del Estado e l’Autorità Portuale di Siviglia stanno avanzando nel progetto del nuovo accesso ferroviario al porto di Siviglia

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Il presidente di Adif, Isabel Pardo de Vera Posada, il presidente di Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo e il presidente dell’Autorità portuale di Siviglia, Rafael Carmona Ruiz, hanno firmato un emendamento all’accordo normativo per i contributi finanziari del Autorità portuale di Siviglia, a carico del fondo finanziario per l’accessibilità della terra portuale, in relazione all’accesso diretto al porto di Siviglia (collegamento ferroviario La Salud).

Questo addendum rappresenta un nuovo passo per avanzare nella costruzione del nuovo accesso ferroviario al porto di Siviglia, contenuto nell’accordo firmato il 6 giugno 2017 dalle entità sopra menzionate, e garantisce l’esecuzione del progetto senza influire sull’attuale traffico ferroviario nel Porto di Siviglia.

In detto accordo, il cui scopo è regolare le condizioni di finanziamento, è stato stabilito un importo massimo di 9,5 milioni di euro come limite massimo di finanziamento dell’autorità portuale di Siviglia. Ora è necessario aumentare il limite di contribuzione totale dell’autorità portuale di Siviglia a 13,5 milioni di euro, con Adif responsabile del resto dell’importo totale dell’investimento.

Questo aumento del contributo finanziario è motivato da una richiesta della stessa Autorità Portuale di Siviglia, che includeva la necessità di ridisegnare la rotta in modo che, durante l’esecuzione dei lavori, si minimizzasse l’effetto sulla circolazione dei treni con origine o destinazione nel porto di Siviglia.

Il progetto rivisto con la nuova proposta di soluzione implica un aumento dell’importo totale dell’investimento inizialmente previsto.

Il 6 giugno 2017, infatti viene firmato l’Accordo di regolamentazione portuale per i contributi finanziari dell’Autorità portuale di Siviglia, a carico del fondo di accessibilità finanziaria, tra i porti di stato, l’autorità portuale di Siviglia e Adif porto terrestre in relazione all’accesso diretto al porto di Siviglia (collegamento sanitario) “.

Lo scopo dell’azione è definire una nuova piattaforma, sovrastruttura per un binario unico e strutture di segnalazione e comunicazione per una nuova rete ferroviaria che fornisce accesso diretto al porto di Siviglia, evitando le manovre di passaggio e di inversione attualmente necessarie ma anche le stazioni di La Salud, Dos Hermanas o persino Utrera, tutte sulla rete di pendolari di Siviglia con il conseguente effetto sulla capacità della rete di pendolari e la limitazione sul passaggio dei treni merci.

Il 24 gennaio 2019 si è tenuto un incontro tra Adif e l’autorità portuale di Siviglia in cui è stata indicata la necessità di modificare la soluzione sulla quale è stato firmato l’accordo attuale, poiché prevedeva la costruzione di un viadotto che coincide con un viadotto esistente, ma in modo che l’esecuzione dei lavori non comporti il taglio della circolazione ferroviaria nel porto di Siviglia fino al completamento e alla messa in servizio della nuova opera.

La nuova soluzione proposta consiste nello spostare il percorso di 10-15 metri in modo da non influenzare l’attuale viadotto di accesso, essendo parallelo ad esso. Questa modifica è stata adottata in coordinamento con le organizzazioni interessate dalla nuova soluzione costruttiva.

Successivamente, nell’aprile 2019, l’autorità portuale di Siviglia ha chiesto ad Adif di occuparsi della stesura del progetto per includere la nuova proposta di soluzione. A seguito di tale richiesta, approvata dal comitato di sorveglianza, Adif ha avviato la procedura di appalto necessaria per la stesura finale del progetto di costruzione. Tale contratto, che ha un periodo di esecuzione di cinque mesi, è già in fase di aggiudicazione.

L’addendum all’accordo in vigore, firmato oggi, consente di accogliere la nuova soluzione e di fornire supporto documentale a detta azione modificata e di promuoverla.

Il nuovo accesso ferroviario è un progetto strategico per il porto di Siviglia che consentirà al trasporto ferroviario di ottenere competitività ed efficienza e ridurre i tempi di transito ferroviario.

Questa azione migliorerà la multimodalità, che, insieme alla posizione strategica, è uno dei principali punti di forza del porto di Siviglia e consentirà di sfruttare appieno le capacità dell’attuale infrastruttura ferroviaria senza condizioni di carico o lunghezza.

Il porto di Siviglia è il primo porto andaluso nel traffico di container ferroviari. Nel 2019, il traffico ferroviario ha registrato una crescita, in particolare il traffico merci terrestre, con un aumento del 14,8% rispetto al volume di tonnellate movimentate (in totale, le tonnellate movimentate su treno ammontavano a 489.231 t). Ciò è dovuto, tra l’altro, all’aumento della frequenza del servizio Siviglia – Sines, che ha raggiunto 6 collegamenti settimanali. Inoltre, il porto di Siviglia si collega regolarmente con Madrid, Bilbao ed Estremadura.

Pubblicato da GR il: 29/4/2020 h 13:15 - Riproduzione riservata