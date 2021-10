Adif, Puerto de Algeciras, APL e Rail & Truck firmano  protocollo per messa in servizio autostrada ferroviaria Algeciras-Zaragoza

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Il progetto dell’Autostrada Ferroviaria Algeciras-Zaragoza ha fatto un altro passo avanti con la firma questa mattina del Protocollo di Azione Generale per la sua messa in servizio da parte di Adif, l’Autorità Portuale della Baia di Algeciras (APBA), la società Aragón Plataforma Logística (APL) e l’azienda Rail&Truck.

L’accordo è stato firmato da María Luisa Domínguez, presidente di Adif; Gerardo Landaluce, presidente dell’APBA; Marta Gastón, presidente di APL e Juan Fernández, presidente di Rail & Truck Strait Union. Alla cerimonia della firma ha partecipato anche Marifrán Carazo, Ministro dello Sviluppo, delle Infrastrutture e della Gestione del Territorio della Junta de Andalucía.

