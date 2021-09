Adif pubblicizza il progetto per collegamento dell’aeroporto Madrid-Barajas Adolfo Suárez con la rete AV

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – Adif ha avviato, con la pubblicazione del relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) questo giovedì, il processo di informazione al pubblico del progetto di base per la costruzione del collegamento dell’aeroporto Madrid-Barajas Adolfo Suárez con l’alta velocità rete.

In questo modo si affronta uno dei primi necessari passaggi amministrativi prima della gara d’appalto delle opere progettuali e della loro successiva esecuzione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it