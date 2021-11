Adif ospiterà l’International Rail Safety Council 2022 su richiesta dell’Agenzia ferroviaria dell’Unione europea

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – Adif ospiterà l’International Rail Safety Council (IRSC) 2022 su richiesta dell’Agenzia ferroviaria dell’Unione europea (ERA) tra il 17 e il 19 ottobre prossimo nella città di Siviglia.

Lo ha annunciato il direttore generale di Safety, Processes and Corporate Systems di Adif, Esther Mateo, durante l’incontro delle Giornate europee per la sicurezza ferroviaria, che si sta svolgendo in questi giorni a Porto, organizzato dall’Agenzia europea per la sicurezza ferroviaria.

