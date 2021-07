Adif e il gestore dell’infrastruttura portoghese IP firmano un accordo per promuovere i collegamenti transfrontalieri

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Adif e l’ente pubblico portoghese Infraestruturas de Portugal (IP) hanno firmato un accordo per promuovere i collegamenti transfrontalieri e rafforzare i rapporti di collaborazione al fine di garantire la migliore interoperabilità possibile dei due sistemi ferroviari. Nello specifico, questo Accordo aggiorna il quadro relazionale focalizzato sul coordinamento delle attività di entrambi i gestori nell’ambito delle sezioni transfrontaliere che condividono, che sono quelle di Tui-Valença, Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso e Badajoz-Elvas.

