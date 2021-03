Adif e Adif High Speed ​​investono il 7% in più nel 2020 rispetto all’anno precedente

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR -Adif e Adif Alta Velocidad (Adif AV) hanno compiuto uno sforzo di investimento significativo nel 2020, nonostante il contesto sfavorevole dovuto alla crisi sanitaria del Covid-19. Entrambe le entità hanno quindi chiuso l’anno con un investimento congiunto di 1.921 milioni di euro (IVA inclusa), che rappresenta un aumento del 7% rispetto al totale investito nel 2019

Adif ha effettuato investimenti nel 2020 per un importo di 649 milioni di euro (IVA inclusa), che rappresenta un aumento dell’8,8% rispetto a quanto realizzato nel 2019. In questo modo, nel 2020 è stata raggiunta la massima esecuzione nella rete convenzionale dal 2007 -2010 Contratto-Programma era in vigore.

Per quanto riguarda Adif AV, l’investimento effettuato nel 2020 ha raggiunto 1.272 milioni di euro (IVA inclusa), che rappresenta, in termini omogenei, un aumento del 6% rispetto all’importo eseguito nel 2019.

In Adif si segnalano gli investimenti effettuati nei centri suburbani della Catalogna, che hanno raggiunto i 130,7 milioni di euro, con interventi come la nuova configurazione dei binari alla stazione di Sants (8,3 milioni), l’implementazione del sistema ERTMS e l’incremento nella disponibilità di GSM-R (6 milioni), investimenti in sottostazioni elettriche (7,2 milioni) o nella ristrutturazione globale tra Maçanet e Caldes de Malavella (1,5 milioni). In ogni caso, l’investimento maggiore è costituito dai lavori di emergenza per far fronte ai danni alle infrastrutture, molti dei quali causati dai diversi temporali subiti durante l’anno (80,9 milioni).

Da parte sua, nelle vicinanze di Madrid Adif ha investito in azioni del valore di 27 milioni di euro, evidenziando il rinnovo della pista e l’elettrificazione del tunnel Atocha-Recoletos-Chamartín e della stazione Recoletos (15,4 milioni), il miglioramento della stazione Recoletos (2,6 milioni ), o il progetto per migliorare l’accessibilità della stazione di Vicálvaro (2 milioni). Oltre a questi investimenti, vale la pena sottolineare gli 8 milioni di euro stanziati da Adif AV per il rimodellamento della stazione di Madrid Chamartín Clara Campoamor.

L’investimento nei diversi centri suburbani si completa con un importo di 7,8 milioni di euro nei dintorni della Comunità Valenciana, 7,8 in quelli delle Asturie e 9,6 in quelli della Cantabria.

Allo stesso modo, Adif ha dedicato 96,6 milioni di euro all’adeguamento alla scartamento normale del Corridoio Mediterraneo (tratto Castellbisbal-Tarragona), e ha svolto azioni sull’asse Sagunto-Teruel-Saragozza per un importo di 25,2 milioni di euro, evidenziando opere infrastrutturali e interventi per il rinnovo e la realizzazione di binari di raccordo lunghi 750 metri. Allo stesso modo, 21,8 milioni sono stati stanziati per il rinnovo della linea Mérida-Puertollano, 20,9 milioni per l’installazione del blocco di rilascio automatico (BLAU) nella sezione Illescas-Navalmoral, 20 milioni per il proseguimento dell’elettrificazione della Salamanca-Fuentes relazione de Oñoro, 18,3 milioni per il rinnovo della Bobadilla-Algeciras e 16 milioni per azioni nelle stazioni passeggeri.

Del budget complessivo di esecuzione di Adif nel 2020, si segnala che 33,4 milioni di euro sono stati stanziati per lavori urgenti (oltre a quelli raccolti in prossimità) per far fronte ai danni alle infrastrutture, molti dei quali causati dai diversi temporali sofferto sia nel 2019 che nel 2020.

Per quanto riguarda Adif AV, il volume di investimento principale è mantenuto nella LAV Madrid-Galizia (Olmedo-Lubián-Ourense) con un’esecuzione di 277,8 milioni di euro, principalmente in entrambi i lavori di piattaforma e la realizzazione di binari, nonché di elettrificazione e segnalamento, che ha consentito la messa in servizio della tratta Zamora-Pedralba de la Pradería nell’ottobre dello scorso anno.

La LAV dell’Estremadura ha registrato una spinta significativa nel 2020, con un investimento complessivo di 140,8 milioni di euro. Le azioni svolte si sono concentrate sul completamento dei lavori di impiantazione stradale e piattaforma sulla tratta Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz, nonché sul proseguimento dei lavori di segnalamento e telecomunicazioni.

D’altra parte, l’investimento nella HSL Vitoria-Bilbao-San Sebastián è stato chiuso con un importo di 132,7 milioni di euro, procedendo nel completamento delle sezioni della piattaforma.

Inoltre, nel 2020, 109,1 milioni di euro sono stati dedicati alla Tangenziale di Pajares, in particolare ai lavori stradali; 80.6 per la linea Levante sulle tratte La Encina-Xátiva-Valencia e Monforte del Cid-Murcia; 40.8 per la continuazione dei lavori tra Murcia e Almería; e 31,6 per la linea Saragozza-Pamplona.

Per quanto riguarda il finanziamento europeo, è particolarmente degno di nota che nel 2020 sono stati formalizzati 649 milioni di euro di aiuti del FESR e del CEF, contro i 109,4 milioni di euro formalizzati nel 2019. Spicca il grande Progetto Rete Base. Madrid-Galicia HSL (Lubián – Sezione Orense. Lubián – Taboadela Fase I Sottosezione), così come la sezione Antequera-Granada (Fase III Piattaforma, forniture, montaggio binari, elettrificazione e impianti) o il corridoio atlantico, la linea ad alta velocità per il traffico misto Madrid-Lisbona (Strada, Elettrificazione e Impianti Fase II).

Allo stesso modo, nel corso del 2020 sono stati raccolti un totale di 168 milioni di euro in aiuti dalle istituzioni europee del FESR e del CEF.

Richieste di rimborso per un valore di 26 milioni di euro sono state presentate presso Adif Alta Velocity, principalmente presso Antequera Granada HSR. Alle richieste di rimborso di Adif si è aggiunto un importo complessivo di 47 milioni di euro, evidenziando i 21,7 milioni per la linea Mérida – Puertollano, 12,2 milioni per la linea Humanes – Monfragüe, l’elettrificazione della linea Salamanca-Fuentes de Oñoro per un importo di 5,9 milioni o l’adeguamento alla terza corsia della sezione Castellbisbal Vilaseca per 4,5 milioni.

Pubblicato da AB il: 11/3/2021 h 11:34 - Riproduzione riservata