Adif e Adif AV si uniscono alla campagna #apoyamoslosODS lanciata dal Global Compact Network spagnolo

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Adif e Adif AV aderiscono ancora una volta alla campagna #apoyamoslosODS lanciata dal Global Compact of Spain delle Nazioni Unite, iniziativa internazionale a cui aderiscono, per la diffusione di questi Obiettivi delle Nazioni Unite.

Entrambe le entità aderiscono a questa campagna in concomitanza con il sesto anniversario dell’approvazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) da parte delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di fungere da speaker e ottenere così un effetto moltiplicatore affinché si conoscano tanto quanto il 2030 Agenda come i suoi 17 SDGs.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it