Adif e Adif AV migliorano i conti tra gennaio e giugno 2021 per l’aumento del pagamento dei canoni ferroviari

(FERPRESS) – Roma, 6 AGO – I consigli di amministrazione di Adif e Adif Alta Velocidad (Adif AV) hanno analizzato i rispettivi conti per la prima metà del 2021. Le informazioni finanziarie semestrali di entrambe le entità sottolineano che l’importo netto del fatturato combinato tra gennaio e giugno è stato pari a 440,93 milioni di euro, il 2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it