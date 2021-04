Adif e Adif AV lanciano il “V Piano Zero Infortuni: Horizon 2030” per la prevenzione dei rischi professionali

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – “Il V Piano Zero Infortuni: Horizon 2030” di Adif e Adif Alta Velocidad, che include le loro azioni nell’ambito della prevenzione dei rischi professionali, è entrato in vigore dopo la ratifica da parte del presidente di entrambi gli enti pubblici, Isabel Pardo de Vera. Il Piano V Zero Infortuni, che succede ai precedenti piani sviluppati a partire dal 2006, mira ad avanzare nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nella riduzione costante e sostenuta degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e nell’integrazione della prevenzione dei rischi professionali in tutte le attività ea tutti i livelli gerarchici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 28/4/2021 h 12:26 - Riproduzione riservata