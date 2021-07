Adif bandisce una gara d’appalto per l’esecuzione di sopralluoghi sui ponti su tutta la rete ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Adif ha indetto, per un importo di 4.168.124,21 euro (IVA inclusa) e un termine di esecuzione di 24 mesi, il contratto di servizi per la redazione di progetti e collaudi dei ponti della rete ferroviaria da essa gestita, che prevede un rete ad alta velocità, convenzionale e larghezza metrica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it