Adif bandisce la gara per la manutenzione dell’HSR Madrid-Galizia e dell’Asse Atlantico per oltre 69 mln

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – Adif ha indetto un appalto per la pre-manutenzione e manutenzione delle infrastrutture, dei binari e degli apparati nelle tratte AV della Galizia, nonché nell’Asse Atlantico, per un importo di 67.962.388,61 euro (IVA inclusa). L’obiettivo di questo contratto di 48 mesi è quello di mantenere le suddette linee in perfette condizioni e funzionalità, garantendo i parametri di affidabilità e qualità degli impianti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 16/11/2021 h 11:12 - Riproduzione riservata