Adif bandisce la gara per la manutenzione degli impianti in galleria della Rete Convenzionale e della Rete a Scartamento Metrico

(FERPRESS) – Roma, GIU – Adif ha bandito un contratto per la gestione integrale degli impianti di protezione e sicurezza delle gallerie della Rete Ferroviaria Convenzionale e della Rete a Scartamento Metrico. Il contratto è aggiudicato per un importo di 9.656.754,16 euro (IVA inclusa), per un periodo di 24 mesi e suddiviso in sei lotti, che comprendono le gallerie dislocate nelle diverse aree geografiche della rete.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 25/6/2021 h 13:39 - Riproduzione riservata