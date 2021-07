Adif bandisce il contratto di manutenzione delle locomotive per la fornitura di servizi agli scali merci

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG -Adif ha indetto l’appalto per i servizi di manutenzione del materiale rotabile a motore (locomotive) per la fornitura dei servizi di manovra e dell’ultimo miglio presso i terminal di trasporto merci e relative strutture, nonché la fornitura di servizi per la manutenzione della ferrovia infrastruttura.

Scopo del contratto è garantire che i veicoli la cui manutenzione è gestita da Adif in qualità di Ente Responsabile della Manutenzione (EMM) siano in condizioni ottimali per operare in sicurezza, assicurando il rispetto delle normative vigenti.

