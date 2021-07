Adif affida stesura di progetti per migliorare gallerie su linee nel Nord e Sud del Paese

(FERPRESS) – Roma, 2 LUG – Il Consiglio di Amministrazione di Adif ha autorizzato nella sua ultima riunione l’aggiudicazione, per un importo complessivo di 3.267.000 euro (IVA inclusa), di due lotti del contratto di servizio per la redazione di progetti di miglioramento di elementi infrastrutturali della Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG), comprese le linee a scartamento iberico, standard e metrico. I lotti aggiudicati corrispondono alla stesura dei progetti di miglioramento delle gallerie nelle zone Nord e Sud (lotti 3 e 4.)

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it