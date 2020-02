Adiconsum scrive a Governo per riconoscimento di servizio pubblico della rete di ricarica delle auto elettriche

(FERPRESS) – Roma, 14 FEB – Nel testo del PNIEC inviato a gennaio 2020 alla Commissione Europea, il Governo ha reso noto l’obiettivo del numero di auto e di furgoni elettrici che l’Italia dovrà raggiungere nel 2030: 4 milioni di veicoli. Adiconsum concorda con tale obiettivo, ma manifesta qualche preoccupazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it