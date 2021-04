Ad Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei Deputati, il Blue Award 2021 per il sostengo al mare e al mondo nautico

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Questa mattina, al Parlamento Italiano, è stato consegnato al Vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Ettore Rosato, il riconoscimento Blue Award 2021. A dare il premio, destinato alle personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la promozione della risorsa mare e la divulgazione della cultura nautica, è stato Gennaro Amato, presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia). All’incontro ha partecipato anche il responsabile delle relazioni istituzionali di Snidi, l’avvocato Marcello Lala.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it