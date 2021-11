Ad Ancona Silversea Cruises prende in consegna da Fincantieri Silvar Dawn, decima nave della flotta

(FERPRESS) – Trieste, 15 NOV – Silver Dawn, decima nave della flotta di Silversea, è stata consegnata oggi presso il cantiere Fincantieri di Ancona, con una cerimonia in formato ridotto.

Dopo la proiezione dei video delle cerimonie della moneta e del cambio bandiera, Roberto Martinoli – President e CEO di Silversea – ha ufficialmente siglato la presa in consegna di Silver Dawn, alla presenza anche di Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri. Richard D. Fain — Presidente e CEO di Royal Caribbean Group (di cui fa parte Silversea Cruises) — e Jason Liberty — Vicepresidente esecutivo e CFO di Royal Caribbean Group — hanno tenuto un breve discorso in collegamento da remoto. A testimonianza della forza e della resilienza del settore crocieristico, Silver Dawn è la terza nave a unirsi alla flotta di Silversea dall’inizio del 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it