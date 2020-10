Acquera Group: Tositti, grandi yacht in pole position per ripartenza turismo di lusso

(FERPRESS) – Roma, 30 OTT – I grandi yacht sono in pole position per ripartire. Secondo Stefano Tositti, Presidente di Acquera Group, gruppo leader nel Mediterraneo nella gestione e nella fornitura di servizi ai mega yacht, il 2021 sarà l’anno della svolta.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it