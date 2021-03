Accordo UE-USA sulla sospensione di tutti i dazi connessi alle controversie Airbus e Boeing

(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – Unione europea e Stati Uniti d’America hanno concordato di sospendere per quattro mesi tutti i dazi di ritorsione sulle esportazioni UE e USA applicati nell’ambito delle controversie Airbus e Boeing. La sospensione consente a entrambe le parti di concentrarsi sulla risoluzione di questa annosa controversia e dà un forte impulso agli esportatori dell’UE, dal momento che gli USA erano stati autorizzati ad aumentare i dazi su 7,5 miliardi di $ di esportazioni UE negli Stati Uniti. Analogamente saranno sospesi i dazi dell’UE su circa 4 miliardi di $ di esportazioni statunitensi nell’Unione.

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per il Commercio, ha dichiarato: “Si tratta di un importante passo avanti, che reimposta le relazioni con il nostro partner più grande e più importante dal punto di vista economico. La sospensione dei dazi è vantaggiosa per entrambe le parti in un momento in cui la pandemia sta danneggiando i nostri lavoratori e le nostre economie e contribuirà a ripristinare la fiducia, dandoci il tempo di giungere a una soluzione negoziata globale e duratura. Una relazione commerciale positiva tra l’UE e gli USA è importante non solo per entrambe le parti, ma anche per il commercio mondiale nel suo complesso.

Non appena le rispettive procedure interne saranno completate, ambe le parti sospenderanno i dazi per quattro mesi.

Nel 2018 l’organo d’appello ha constatato che l’UE e i suoi Stati membri non si erano pienamente conformati alle precedenti decisioni dell’OMC per quanto riguarda le sovvenzioni erogate dall’UE al costruttore di aeromobili Airbus.

Nel marzo 2019 l’organo d’appello ha confermato che gli Stati Uniti non avevano adottato misure adeguate per conformarsi alle norme dell’OMC per quanto riguarda le sovvenzioni erogate al costruttore di aeromobili Boeing.

Nell’ottobre 2019 l’OMC ha autorizzato gli USA a adottare contromisure nei confronti delle esportazioni europee per un valore fino a 7,5 miliardi di $. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno applicato tali dazi. Nel frattempo gli Stati membri dell’UE interessati hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena conformità.

Nell’ottobre 2020 l’OMC ha autorizzato l’UE ad applicare contromisure simili a 4 miliardi di $ di esportazioni statunitensi nell’Unione per contrastare le sovvenzioni illegali erogate dagli USA al costruttore di aeromobili Boeing. L’UE ha cercato di giungere a un accordo con gli USA che le consentisse di evitare l’applicazione di tali dazi. Poiché all’epoca gli USA non erano pronti ad accettare una soluzione negoziata che prevedesse l’immediata revoca dei dazi statunitensi, il 9 novembre 2020 l’UE ha deciso di imporre le sue contromisure. Il 31 dicembre 2020 gli Stati Uniti hanno modificato il periodo di riferimento per il calcolo delle sanzioni, provocando così un aumento considerevole della gamma di prodotti dell’UE soggetti ai dazi.

