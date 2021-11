Accordo tra DHL Supply Chain e il Gruppo OTB per la gestione delle attività logistiche

(FERPRESS) – Milano, 9 NOV – DHL Supply Chain Italy, società del Gruppo Deutsche Post DHL specializzata nella gestione di servizi logistici integrati per le imprese, e il Gruppo OTB hanno raggiunto un accordo per la cessione di ramo d’azienda e il trasferimento delle attività logistiche sotto la responsabilità del polo internazionale di moda.

La lunga collaborazione fra DHL Supply Chain ed il Gruppo OTB ha permesso di supportare le strategie di espansione del Gruppo che controlla i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza in Amiri. Nel corso di questa partnership, DHL Supply Chain ha gestito anche attività come il controllo qualità, la gestione delle materie prime, l’etichettatura, la gestione dei resi e da aprile 2020 la logistica di tutto il canale e-commerce B2C a supporto della strategia di potenziamento ed estensione dei canali di vendita del Gruppo OTB.

Pubblicato da COM il: 9/11/2021 h 11:09 - Riproduzione riservata