Accordo Svizzera-Italia per ferrovia Sempione: sarà RFI il soggetto attuatore degli interventi in territorio italiano

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Migliorare il collegamento ferroviario merci del Sempione consentendo il passaggio di treni con carichi di quattro metri di altezza agli angoli. È l’obiettivo dell’intesa – dal valore di 237,5 milioni di euro – siglata in Canton Ticino dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dalla Presidente della Confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga.

