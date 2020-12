Accordo sulla tecnologia InfoSHIP fra Caronte & Tourist e il Gruppo IB

(FERPRESS) – Rapallo, 23 DIC – Coordinamento di tutti i processi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva sugli apparati di bordo della nave, attraverso il controllo in remoto e l’analisi dei processi, ma specialmente lancio del modulo Drydock che consente all’armatore di decidere e ottimizzare i tempi dell’entrata delle navi in bacino di carenaggio e la gestione di panificazione operativa e finanziaria a monte di questa operazione. Il tutto sulla base del concetto per cui “ship in dry-dock is a ship out of service”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/12/2020 h 11:28 - Riproduzione riservata