Accordo per il nodo intermodale “Napoli Porta Est”. Firmato tra AD di FS Sistemi Urbani e presidente Regione

(FERPRESS) – Napoli, 28 LUG – Rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse dell’ex scalo merci FS di Napoli Centrale e nuova funzionalità strategica per l’hub di interscambio tra servizi Alta Velocità e Trasporto Pubblico Locale di Piazza Garibaldi. Ecco i contenuti del Memorandum of Understanding, siglato oggi a Napoli da Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it