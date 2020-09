Accordo Italia-Svizzera per ferrovia Sempione: presidente Confederazione Sommaruga ha firmato con la ministra de Micheli

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Alla vigilia dell’inaugurazione della galleria di base del Ceneri e della celebrazione del completamento di Alptransit, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha ieri tenuto un incontro a Locarno con delegazioni dei Paesi vicini, durante il quale i presenti hanno concordato di continuare a incentivare il traffico merci e viaggiatori internazionale su rotaia, impegnandosi altresì a puntare sui treni notturni quale alternativa all’aereo.

