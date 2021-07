Accordo Google-DB per mostrare informazioni in tempo reale sui treni e semplificare la prenotazione dei biglietti

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Deutsche Bahn (DB) e Google stanno intensificando la loro cooperazione per rendere la pianificazione dei viaggi su ferrovia in Google Maps ancora più user-friendly. I dati in tempo reale delle operazioni ferroviarie e un collegamento dei biglietti direttamente ai portali DB semplificano la pianificazione e la prenotazione del viaggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 13/7/2021 h 09:41 - Riproduzione riservata