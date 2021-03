Accordo di conciliazione: perplessità dalle associazioni regionali dei consumatori escluse

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Il Protocollo siglato a livello nazionale il 23 marzo da Trenitalia ed alcune Associazioni Consumatori, per introdurre anche a livello Regionale la conciliazione paritetica, rappresenta senza dubbio un importantissimo passo avanti e una grande soddisfazione dopo anni di battaglie condotte dalle Associazioni degli Utenti-Consumatori. «Tuttavia – afferma Pino Bendandi, Presidente di Assoconfam Aps – questo accordo è una forzatura e una evidente penalizzazione di altri soggetti delegati, e quindi rappresentanti dell’utenza, che – sebbene direttamente interessati al problema e dotati dell’indispensabile “know how” di settore – ne sono rimasti esclusi: in particolare le Regioni (Delibera ART. 137/2020) e le Associazioni Consumatori riconosciute esclusivamente a livello regionale facenti parte dei rispettivi CRCU».

«L’accordo – continua Fabrizio Premuti Presidente di Konsumer – ha di fatto espropriato le Regioni dalla possibilità di negoziare l’esercizio di tale procedura nel proprio rispettivo ambito territoriale – pur essendo titolari dei Contratti di Servizio e delle connesse Carte dei Servizi di Trenitalia, ai sensi della Legge 244/2007 (che tali adempimenti prevedono), sia le Associazioni Consumatori Regionali riconosciute (aderenti al CRCU), parimenti legittimate ex lege a partecipare alla definizione dei suddetti documenti con le rispettive Strutture Territoriali di Trenitalia – in quanto non consentirebbe alle Associazioni Consumatori Regionali di adire in alcun modo a tale procedura quand’anche attivata nei territori ove sono presenti ed operano attivamente e con successo».

«Una simile “anomalia” – conclude Ivan Marinelli di A.E.C.I. – desta forti perplessità soprattutto a fronte della evidente ed inaccettabile discriminazione che manifesta in relazione alla quale, se non prontamente ed opportunamente sanata, si riterrà opportuno attivare le competenti Autorità di Regolazione e Vigilanza per fornire uno specifico intervento di merito, annullando di fatto tale ingiusta ed inopportuna esclusione a tutela e salvaguardia della par condicio e contro la discriminazione fra i cittadini –utenti in tutti gli ambiti regionali».

