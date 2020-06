Acciona: lo scooter sharing sbarca a Roma. La flotta sarà inizialmente composta da 500 moto

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – ACCIONA, società leader nella fornitura di soluzioni sostenibili per infrastrutture e progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo e operatore leader globale nel settore dello scooter sharing a flusso libero, prosegue la sua espansione nel Bel Paese lanciando oggi il proprio servizio nella Capitale, dove la flotta sarà inizialmente composta da 500 moto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it