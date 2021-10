Abruzzo: tra i provvedimenti in Giunta l’affidamento in concessione di gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica

(FERPRESS) – Pescara, 4 OTT – La Giunta regionale abruzzese, nella seduta del 1 ottobre, ha dato via libera allo schema di contratto per l’affidamento in concessione della gestione operativa dei nodi logistici regionali, relativo all’Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.) ubicato nel Comune di Avezzano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 4/10/2021 h 09:20 - Riproduzione riservata