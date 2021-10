Abruzzo: insediato tavolo regionale sull’idrogeno. Presente anche il direttore di TUA

(FERPRESS) – Pescara, 21 OTT – Si è riunito, martedì 19 ottobre, nella sede di Pescara del Consiglio regionale, il primo tavolo regionale (permanente) dedicato all’idrogeno. Il tavolo è coordinato dall’assessore regionale all’energia Nicola Campitelli. Hanno partecipato, oltre ai direttori e delegati dei Dipartimenti regionali della Presidenza, dello Sviluppo Economico-Turismo, Territorio-Ambiente e Infrastrutture- Trasporti, il direttore dell’azienda TUA, il presidente dell’ARAP e i rappresentanti delle Università abruzzesi. Il Tavolo sull’idrogeno è stato istituito dalla Giunta regionale con delibera del 9 luglio scorso.

