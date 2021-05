Abruzzo: D’Annuntiis su Decreto Crescita, riprogrammate risorse FSC 2014-2020 su trasporto pubblico regionale

(FERPRESS) – Pescara, 19 MAG – Nel corso della riunione di Giunta Regionale della giornata di ieri è stata approvata la riprogrammazione delle risorse FSC 2004-2020 del Decreto Crescita, per attività legate alla situazione emergenziale strategiche per le politiche di trasporto pubblico regionale. Gli interventi, per un importo complessivo di € 4.300.000, si sono resi necessari al fine di garantire la regolare erogazione del trasporto pubblico locale nel corso della perdurante crisi pandemica, che ha comportato una drastica riduzione dell’utenza.

Pubblicato da COM il: 19/5/2021 h 15:05