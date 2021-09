Abruzzo capofila di un progetto europeo per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley

(FERPRESS) – Pescara, 6 SET – Il progetto LIFE3H, Co-finanziato dal Programma LIFE della Unione Europea, è il primo del Centro Italia per la mobilità a idrogeno e la Regione Abruzzo ne è capofila. Venerdì, a Pescara, nella sede della Regione, c’è stata la presentazione alla stampa dell’iniziativa che intende porre le basi per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley (siti di produzione, stoccaggio e utilizzo di idrogeno integrato), attraverso il trasporto pubblico ad idrogeno e le relative stazioni di rifornimento nell’area montana dell’Altopiano delle Rocche in Abruzzo; nella città di Terni, centro urbano caratterizzato dalla presenza delle acciaierie, e nell’area portuale di Civitavecchia.

Pubblicato da COM il: 6/9/2021 h 08:27 - Riproduzione riservata