Abruzzo: 73 proposte progettuali per 7,5 mld realizzabili con i fondi del Recovery Fund

(FERPRESS) – Pescara, 2 OTT – Le infrastrutture rappresentano una priorità del programma di governo regionale per recuperare uno svantaggio competitivo che la regione ha accumulato negli anni. Settantatre proposte progettuali per 7 miliardi e mezzo di euro su cui sta lavorando una cabina di regia mentre mercoledì a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il presidente della giunta regionale porrà la firma per il progetto di potenziamento della tratta ferroviaria Pescara-Roma.

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 11:29 - Riproduzione riservata